La tormenta tropical Melissa dejó caer fuertes lluvias sobre La Española, mientras los meteorólogos advertían el miércoles de un riesgo significativo de inundaciones en partes de la región del Caribe en los próximos días.

Las lluvias complicaron el tráfico en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, y se cancelaron los juegos de la liga profesional de béisbol del país. En Haití, la gente se mostró preocupada por la posibilidad de inundaciones graves, que han devastado el país durante tormentas pasadas debido a la erosión generalizada.

Melissa tenía vientos máximos sostenidos de 80 kilómetros por hora (50 millas por hora) la madrugada del miércoles y estaba centrada unos 520 kilómetros (325 millas) al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. Se movía hacia el oeste a 19 km/h (12 mph).

Había un aviso de huracán en efecto para el sur de Haití, mientras que Jamaica estaba bajo un aviso de tormenta tropical.

Se esperaban de 12-25 centímetros (de cinco a 10 pulgadas) de lluvia en el sur de Haití y el sur de la República Dominicana hasta el viernes, con cantidades mayores en algunas áreas. También se esperaban varios centímetros en Jamaica, con cantidades menores previstas para las áreas del norte de La Española, Aruba y Puerto Rico.

Se esperaba más lluvia intensa después del viernes, y había un riesgo significativo de inundaciones repentinas y aludes de tierra en las áreas afectadas. La previsión apuntaba a que Melissa ganaría fuerza gradualmente, pero los meteorólogos de Estados Unidos advirtieron que su trayectoria y movimiento en adelante eran inciertos y que las personas en la región debían permanecer alerta.

Tomado de Cuba Sí