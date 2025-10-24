La Asociación Internacional de Abogados Democráticos (AIED) condenó enérgicamente la orden ejecutiva emitida por el presidente estadounidense Donald Trump, que pretende asfixiar al pueblo cubano mediante la imposición de aranceles a países que suministran petróleo y combustible a la Isla, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

La embajadora cubana en Filipinas, Yadira Ledesma Hernández, agradeció a los amigos de Cuba en ese país por promover la declaración, la cual denuncia que las acciones del gobierno estadounidense violan la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El texto subraya que la medida unilateral y coercitiva, calificada falsamente de «emergencia nacional», constituye una escalada de la política de bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde hace 67 años, y que busca un cambio de régimen forzoso.

La AIED recordó que la orden ejecutiva contradice la Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, aprobada por la CELAC en 2014, así como las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que reclaman el fin del bloqueo económico, comercial y financiero.

Dicha organización exigió al gobierno estadounidense poner fin al bloqueo y reparar los daños ocasionados al pueblo cubano, además de iniciar un diálogo que conduzca a la devolución del territorio ocupado ilegalmente en la Base Naval de Guantánamo.

Asimismo, instó al Secretario General de la ONU, António Guterres, a exigir el respeto de los principios de igualdad soberana, no intervención y libertad de comercio y navegación internacionales, reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas.

La declaración llamó a la solidaridad internacional de Estados, profesionales del derecho y movimientos sociales para denunciar la nueva escalada de hostilidades y preservar la paz y las relaciones internacionales basadas en el respeto y el diálogo.

