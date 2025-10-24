El reconocido activista por los derechos civiles, exsenador y excandidato a la presidencia de Estados Unidos, reverendo bautista Jesse Jackson, falleció este martes 17 de febrero a la edad de 84 años. A través de un comunicado, su familia confirmó la noticia a medios estadounidenses.

El documento refirió que Jackson falleció en paz y rodeado de sus allegados, al tiempo que destacó que «su inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas».

«Nuestro padre fue un líder servidor no solo de nuestra familia, sino también de los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo», señalaron en referencia a la amplia actividad política que desplegó Jackson, quien fue candidato a las primarias del Partido Demócrata durante las elecciones de 1984 y 1988.

Debido a su oratoria, capacidad innovadora e ideas democráticas, esas dos campañas fueron consideradas por analistas como electrizantes y una prueba de su potencial para inspirar a la comunidad afronorteamericana y atraer el voto de sectores blancos. Esto fue más de 20 antes de las campañas que llevaron a Barack Obama al Despacho Oval.

Además de defender la inclusión de las comunidades negras, batalló por las minorías latinas y por la comunidad homosexual, al punto de abrazar esta lucha como un pilar en su predica política. Con razón es considerado una de las personalidades políticas negras más influyentes de Estados Unidos en más de cinco décadas en cuestiones de justicia social, derechos civiles y participación política de las minorías.

Fue cercano colaborador de Martin Luther King Jr. (de hecho, estaba presente cuando fue asesinado), participó activamente en el movimiento por los derechos civiles en los años 1960 y posteriormente fundó la organización Rainbow PUSH Coalition. Fue un militante convencido en la lucha contra el régimen del apartheid en Sudáfrica, viajó varias veces a Cuba y sostuvo una profunda relación con el Comandante en Jefe Fidel Castro.

También fue conocido por respaldar al comandante Hugo Chávez, a cuyo funeral asistió. Una de sus últimas apariciones públicas ocurrió en 2021, cuando asistió a la sesión judicial en que declararon culpable al expolicía blanco Derek Chauvin, asesino del afronorteamericano George Floyd en Minneapolis.

Poco antes, en 2017, hizo saber que le habían diagnosticado Parkinson. De acuerdo con la familia, el homenaje fúnebre tendrá lugar en la ciudad de Chicago.

Comandante Fidel Castro acompaña al reverendo Jesse Jackson en una visita a la Universidad de La Habana y a la Iglesia Metodista de 25 y K, para participar en el acto de homenaje a Martin Luther King. Foto: Facebook / Reflexiones de Fidel.

El presidente de Sudáfrica se pronunció tras el fallecimiento de Jackson, extendiendo sus condolencias a sus familiares, la Coalición Rainbow PUSH y a las numerosas organizaciones dentro del Movimiento Estadounidense por los Derechos Civiles y en causas en otras partes del mundo que se inspiraron en los principios y el liderazgo del reverendo.

Asimismo, recordó que las incontenibles campañas de Jackson contra el apartheid y su apoyo a la lucha de liberación fueron una contribución destacada a la causa global contra el apartheid. De igual modo, resaltó la dedicación de su vida a desafiar a las sociedades y Gobiernos, así como a reconocer que todas las personas nacen iguales y que todos tienen en igual medida derecho a la vida, la libertad, la prosperidad y los derechos humanos.

Algunas frases memorables

«Mantengan viva la esperanza».

«Nuestra bandera es roja, blanca y azul, pero nuestra nación es un arcoíris: roja, amarilla, marrón, negra y blanca; y todos somos valiosos a los ojos de Dios».

«No me duele (no haber sido el primer estadounidense negro en llegar a la Presidencia), porque fui un pionero, un precursor. Tuve que lidiar con la duda, el cinismo y los temores sobre la candidatura de una persona negra. Había académicos negros escribiendo artículos sobre por qué estaba perdiendo el tiempo. Incluso otros negros decían que un negro no podía ganar”.

«Tanto las lágrimas como el sudor son salados, pero mientras que las lágrimas generan compasión, el sudor genera cambios”.

«Mi electorado son los desesperados, los condenados, los desheredados, los ignorados, los despreciados».

