El equipo de Las Tunas cayó este miércoles ante Cienfuegos con pizarra de 3 goles a 0 durante la primera fecha del torneo clausura correspondiente a la Liga Cubana de Fútbol 2025.

El veterano Reinier Cerdeira (36′)inauguró la pizarra del estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba con un disparo que dejó sin oportunidades al arquero Danilo.Así transcurrieron los restantes minutos de la primera mitad para irse al descanso con ventaja de 1-0 para los sureños. En los últimos 45 minutos los tuneros no pudieron burlar el arco rival, mientras los Marineros definían el partido con goles de Frank D. Del Valle (56′) y Erik Revilla (62′). Bajo las órdenes del director técnico Yoel Espiniella, el once de Las Tunas saltó a la cancha con el arquero Danilo; Leandro Pérez-Sadir Sánchez, como centrales; Lian Carlos y Yordan Piñón en los carriles. Marrero, Ermes «Papo» Domínguez, José Pérez, Osnier Trutié y el capitán Darío Pons cubrían la mitad de rectángulo para apoyar al goleador Juan Andreus, según el sitio digital en Facebook FC Las Tunas.

En el resto de los resultados de la fecha inaugural Villa Clara y Guantánamo igualaron 1-1. Kelvin L. Castañeda puso en ventaja al Expreso del Centro, pero el laborioso matador Randy Valier hizo el de la igualada para los del guaso.

En el partido de cierre Santiago enseñó temprano sub etiqueta de favorito y superó a La Habana con marcador de 3 a 2. Brayan Torres (9′), Christian León (28′) y Pedro B. Ortiz (45’+2) aseguraron el éxito local desde el primer segmento. Por los capitalinos descontaron Dairon Reyes (45’+5) y Rey Alejandro Antunez (75′).

Este viernes en la segunda fecha juegan por este orden Cienfuegos – La Habana, Villa Clara – Las Tunas, y Santiago de Cuba – Guantánamo. Los tuneros cierran esta primera etapa enfrentando a Santiago (día 26), La Habana (28) y Guantánamo (30).

FOTO: Gretel Yanet

