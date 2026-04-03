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Leñadores por ganar duelo con Artemisa

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Aunque la reaparición de los hermanos Roberto y Jean Lucas Baldoquín haya disparado los aplausos en las gradas del Mella, el quipo de Las Tunas busca este lunes su tercera victoria frente a los Cazadores en una porfía que van delante 2-1 . La novena local archiva triunfos convincentes de 15-1 y 14-5 , antes de caer en la jornada dominical con pizarra de 8-1 ante el buen pitcheo de Raydel Alfonso que los dejó en cuatro hits.
En los dos primeros encuentros los Leñadores dispararon 38 cañonazos para anotar 30 carreras. Aquí con el recién estrenado uniforme de tan emblemático equipo Roberto Baldoquín conectó jonrón y doble en sus dos únicas apariciones al rectángulo de bateo, mientras el hermano menor Jean Lucas defendió la esquina caliente con aporte de 6-4, con par de dobles y 3 impulsadas.
Otros que sonaron el madero en esos banquetes fueron Yosvani Alarcón (6-5/doble/3CI/2CA) y Luis A. Pérez (5-3/doble/triple/2CI) .
Desde la lomita se apuntaron victorias Anier Pérez (1-0/ 6.0/4H/1CL/2BB) y el zurdo Enyer Fernández (3-0/8H/5CL/2K/1BB).
La derrota tunera de 8-1 fue a la hoja de Islay Sotolongo (1-3).
En otros resultados de este domingo Industriales superó a Matanzas 14-11 y van abajo en el pulso 1-2, mientras Mayabeque lograba su segunda victoria en Holguín, en esta ocasión por nocaut de 15-1.
FOTOS:Gretel Yanet
Infografía: Yoel Rosales

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Ernesto Vera González

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