El pitcher derecho Randy Cueto paró en seco a la artillería de Las Tunas y los Azucareros de Villa Clara ganaron con pizarra de 3-1 y emparejaron a una victoria por bando el compromiso particular que ambos sostienen sobre la grama del estadio «Augusto César Sandino».

Cueto (1-0) se mantuvo 8.0 entradas sobre la lomita y limitó a seis hits la respetada tanda de los campeones de Cuba. Además permitió una carrera limpia y ponchó a ocho sin bases por bolas. Aquí hubo punto por juego salvado para el cerrador Mailon Alonso(2), que se enfrentó a tres bateadores, le pegaron un incogible y ponchó a uno.

Abeisy Pantoja le entregó la pelota al joven novato Eloy Javier Borrego (0-1) que en 3.0 capítulos, enfrentó a 12 naranjas , le conectaron 4 hits con tres anotaciones limpias y par de boletos. Le siguieron Keniel Ferraz (3.2/3H/2K/2BB) y Andier Reyes (1.1 sin complicaciones).

Villa Clara arrancó arriba desde el mismo primer inning por sencillo de Ariel Díaz, otro cañonazo de Osmán Caruncho y anotó por wildpich después que el designado Yoasnier Pérez había bateado para doble play. Los tuneros igualaron la pizarra en la apertura del cuarto acto por doblete del torpedero Luis Antonio Pérez y hits remolcador de Yosvani Alarcón, pero ahí mismo llegó la riposta de la escuadra local que fabricó las dos carreras decisivas. En esta pequeña escaramuza Mailon Alonso disparó jonrón y Leonardo Montero siguió la fiesta con largo doblete para mandar a las duchas a Borrego y en rescate vino Keniel Ferraz que puso la entrada a punto de mate tras dominar a Luis Darío Machado en rolata por el cuadro, pero Yoan Águila impulsó la puntilla desde la tercera colchoneta.

Por los tuneros Yordanys Alarcón pegó de 4-3, mientras su hermano Yosvani, Luis A. Pérez Yudier Rondón y Maikel Molina firmaron el total de siete metrallazos en esta jornada. Por Villa Clara Osmán Carucho lo hizo de 3-2.

En esta fecha de miércoles perdieron los de arriba en la tabla; Matanzas fue superado por los Piratas de La Isla 12-4, Holguín con Mayabeque 12-1, Industriales con Guantánamo 6-4 y Artemisa dividió con Granma al ceder 4-3 y desquitarse 7-4.

FOTOS: Archivo y Gretel Yanet

INFOGRAFÍA: Yoel Rosales

(Visitado 3 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito