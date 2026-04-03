China proporcionará asistencia humanitaria a Irán y al Líbano para ayudar a sus pueblos en medio de «una catástrofe humanitaria» en la región, informó el miércoles el portavoz de la Cancillería del gigante asiático, Lin Jian.

El vocero señaló que «teniendo en cuenta la situación real de los países implicados, China ha decidido proporcionar próximamente a Irán y al Líbano un nuevo lote de ayuda humanitaria para seguir ayudando a los pueblos de ambos países a avanzar en la recuperación y la reconstrucción, así como a mejorar la economía y las condiciones de vida».

«Como buen amigo de los países de Oriente Medio y gran potencia responsable, China seguirá prestando apoyo y ayuda dentro de sus posibilidades. La parte china también seguirá comprometida con la promoción de la paz y las negociaciones, y desempeñará un papel activo en el pronto restablecimiento de la paz y la tranquilidad en Oriente Medio», agregó.

Camino a la firma del memorando

El pasado 14 de junio, el viceministro de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Cancillería de Irán, Kazem Gharibabadi, confirmó que el texto del memorando de entendimiento con EE.UU. «ya está finalizado» y la firma oficial tendrá lugar el 19 de junio en Suiza.

Un mediador clave de las negociaciones, el primer ministro de Pakistán, afirmó que el acuerdo también incluye al Líbano.

Según reportó Axios, el memorando prevé la reapertura a corto plazo del estrecho de Ormuz: Irán garantizará 60 días de paso comercial seguro sin tasas y dialogará con Omán y otros países del Golfo sobre su futura administración, mientras EE.UU. retirará su bloqueo en 30 días.

Tomado de Rusia Today

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