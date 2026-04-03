La novena tunera sacó temprano sus hachas para en el mismo primer capítulo mostrar su mejor arma para vencer a los Cachorros con pizarra de 18-9 en el estadio «Mayor General Calixto García Iñiguez».

Comenzando las acciones no dejaron respirar al abridor Rubén Rodríguez que apenas pudo sacar un out, mientras le pegaban cuatro hits, regalaba cuatro boletos y le fabricaban cinco anotaciones limpias.

En total la artillería tunera disparó 20 cañonazos con protagonismo para Yosvani Alarcón que se fue de 5-3 con jonrón, par de dobletes, 6 carreras impulsadas y 4 anotadas. También se destacaron madero en mano Henry Quintero (4-3/HR/doble/1CI/3CA), Jan Lucas Baldoquín (4-3/3CI/1CA) y Yassel Izaguirre (3-2/1CI/2CA). Por Holguín sobresalieron Ernesto Torres (4-4/doble/2CI/1CA) y Luis V. Mateo (6-4/2CA/ 1CA).

Desde la lomita el crédito fue para el relevista José Carlos Sarría (2-0) que lanzó 2.2 con 3 hits, le anotaron 2 limpias y ponchó a otros tantos.

El zurdo Eliánder Bravo explotó rápido (2.1/3H/4BB/3CL).

Fotos: Gretel Yanet

Infografía; Yoel Rosales

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