Cuba denunció en la Comisión Preparatoria del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) en Viena, Austria, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos durante casi siete décadas, recrudecido mediante órdenes ejecutivas de enero y mayo de 2026, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

En su intervención durante el 66 período de sesiones de la Comisión, el Segundo Secretario Karlen Regaiferos Cruzata advirtió que los cortes eléctricos derivados del acoso energético impiden a los especialistas procesar información en tiempo real y dañan equipos del Centro Nacional de Datos, lo cual afecta el acceso estable a los datos del Sistema Internacional de Vigilancia.

El diplomático señaló que la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo limita su participación en los mecanismos de cooperación técnica y científica de la Organización Preparatoria del Tratado, pese a lo cual reiteró el compromiso del país con el multilateralismo y con un mundo libre de armas nucleares.

El CTBTO es la entidad encargada de verificar el cumplimiento del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

Su Sistema Internacional de Vigilancia genera datos de utilidad civil como alerta temprana de tsunamis, monitoreo de erupciones volcánicas y estudios sismológicos.

Cuba es Estado parte del Tratado y participa activamente en sus trabajos, contribuyendo al desarrollo científico y la cooperación internacional.

El 66 período de sesiones de la Comisión Preparatoria se celebra en la sede de Naciones Unidas en Viena, Austria, del 15 al 17 de junio de 2026.

Tomado de ACN

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