Una concentración de playas paradisíacas en sus numerosos cayos, Trinidad como ciudad Patrimonio de la Humanidad, montañas, naturaleza e historia, sintetizan los atractivos de la zona central de Cuba presentados hoy en Madrid.

Luego de conocer detalles de los multidestinos del oriente de la isla caribeña (Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey) y del occidente (Matanzas, La Habana, Mayabeque, Artemisa y Pinar del Río), el centro tenía reservadas algunas bellezas excepcionales.

Desde la cayería norte de Villa-Clara, y Cayo Coco y Cayo Guillermo en Ciego de Ávila; la Sierra del Escambray en Sancti Spíritus y las bondades de Cienfuegos, la Perla del Sur.

Santa Clara, la capital del centro cubano, donde destacan la plaza y el monumento a Ernesto Che Guevara, el Tren-Museo de la Batalla de Santa Clara (crucial hacia el triunfo de la Revolución en 1959), además de otros lugares de interés cercanos como los embalses Minerva y Hanabanilla.

Trinidad, Ciudad Museo, que junto con su extraordinaria arquitectura colonial, tiene cerca a las playas Ancón y María Aguiar, guarda numerosos tesoros patrimoniales, y es una de la cunas del café y el tabaco de Cuba.

Durante la última jornada para profesionales del turismo, antes del fin de semana dedicado al público, Cuba mostró en Fitur este viernes otras ofertadas del grupo Cubanacán, y de las firmas Cubadeportes y Cubasol.

Tomado de Cuba Sí