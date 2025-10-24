La Unión Cuba Petróleo (CUPET) desarrolla nuevos proyectos de exploración destinados a garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de la producción nacional de crudo y gas acompañante, con el propósito de avanzar hacia la soberanía energética del país, precisó el Noticiero Estelar de la Televisión cubana.

Estas labores, previstas para el presente año, se respaldan en estudios geológicos y sísmicos realizados en la franja norte de la región occidental, donde se concentran los principales yacimientos conocidos.

Especialistas señalaron que, pese al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos que limita el acceso a suministros logísticos y tecnológicos, la prioridad es incrementar la producción con los medios internos disponibles.

Según expertos, elevar el ritmo de perforación de los actuales dos o tres pozos anuales a seis u ocho permitiría aumentar significativamente la producción diaria y aportar beneficios directos a la economía nacional.

La industria petrolera cubana cuenta con un inventario de pozos cuya explotación supera en muchos casos los 10 o 20 años, lo que provoca un declive natural en el balance productivo.

Por esa razón, la estrategia se concentra en zonas de menor riesgo y mayor conocimiento del subsuelo, específicamente entre La Habana y Varadero, destacando los yacimientos de Varadero Oeste y Fraile.

El crudo y el gas nacional constituyen insumos fundamentales para las plantas termoeléctricas del país. Aunque la producción interna no cubre la demanda total, representa más del 50 por ciento de la matriz empleada para la generación de electricidad.

Contar con este recurso propio resulta vital para la estabilidad energética, ya que su aprovechamiento es considerablemente más económico que la compra de combustibles en el mercado internacional.

La planificación inmediata prioriza la concentración de recursos en Varadero Oeste y Fraile-Santa Cruz, donde se han logrado avances tecnológicos como la perforación horizontal desde tierra firme bajo el lecho marino, técnica valorada por expertos internacionales como una hazaña tecnológica.

El objetivo principal de la industria para 2026 es asegurar la estabilidad de los suministros y avanzar en los propósitos que tributan a la soberanía energética nacional.

Tomado de Cuba Sí

