Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, destacó hoy que el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos provoca las limitaciones al acceso de medicamentos en el país caribeño admitidas recientemente por el Presidente Donald Trump.

En la red social X, el Canciller compartió un fragmento de su entrevista con CNN en Español, donde abordó el impacto de la política hostil de Washington en la atención sanitaria de la población cubana.

En entrevista a @CNNEE expliqué que el presidente de EEUU reconoce que en la manera que su país se conduce con #Cuba, impide a la economía cubana asegurar los recursos necesarios para proveer medicamentos a toda la población.#TumbaElBloqueo pic.twitter.com/St7wstpVfB

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 2, 2025

«En entrevista a @CNNEE expliqué que el presidente de EEUU reconoce que en la manera que su país se conduce con #Cuba, impide a la economía cubana asegurar los recursos necesarios para proveer medicamentos a toda la población», escribió el Canciller.

Tal afirmación hace referencia a recientes declaraciones del Presidente estadounidense, donde asegura que en Cuba «no tienen dinero para Tylenol (paracetamol)».

En la entrevista, Rodríguez Parrilla explica que el bloqueo incluye la prohibición de enviar medicamentos y equipamiento médico a Cuba, como se demostró durante la pandemia de Covid-19, cuando ese país se negó a suministrar ventiladores pulmonares y oxígeno medicinal a través de compañías subsidiarias.

«El bloqueo de Estados Unidos afecta los servicios de Salud, provoca enfermedad, provoca muertes en Cuba a pesar de nuestro muy potente sistema de Salud», concluyó el Ministro.

Según el más reciente informe de Cuba sobre los efectos del bloqueo, esta política de Washington afecta la adquisición del 69 por ciento (%) de los medicamentos del cuadro básico en la isla.

Precisa que de esta lista de 651 fármacos (250 importados y 401 de producción nacional), más de 400 actualmente no se reciben con normalidad en las farmacias del país.

Asimismo, 364 medicamentos (el 56% del total) están en falta, subraya el informe.

El documento resalta que Cuba no puede acceder con normalidad, o debe hacerlo a través de terceros mercados y a precios mucho más elevados, a tecnologías y medicamentos avanzados de fabricación estadounidense, o a equipos médicos en los que más del 10% de sus componentes son de ese país norteño.

