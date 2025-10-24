Los trabajadores de la Empresa Mecánica Héroes del 26 de Julio (Holmeca) de Holguín ensamblan un nuevo modelo de triciclos eléctricos como parte de sus proyectos mediante encadenamientos productivos.

Según la página de esta entidad en redes sociales, la empresa asume el montaje de los triciclos C-600 de la marca Vedca, con nuevas posibilidades y comodidades en el transporte de carga y pasajeros.

El proyecto surge de la alianza con la Asociación Económica Internacional de Vehículos Eléctricos del Caribe, cuyos medios de transporte se adquieren a través de la plataforma Islagrande y se recogen en la sede de Holmeca.

Entre los beneficios de este modelo destacan la batería de gel, el kit de herramientas, piezas de repuesto, doble cabina que protege del sol y la lluvia, volcado manual, amplio espacio de carga, asientos cómodos y plegables, además de garantía comercial.

Otras características técnicas mejoran la experiencia de los clientes, como una velocidad máxima de 39 kilómetros por hora, resistencia para una carga de 600 kilogramos, ruedas de acero, alarma con mando a distancia y un motor de 60 Voltios y 1200 Watts.

Esta Empresa Mecánica incluye entre sus principales líneas la producción de implementos agrícolas destinados a Tabacuba, remolques empleados en la recolección de basura en aeropuertos, ensamblaje de tractores bielorrusos y fabricación de piezas por encargo de industrias extranjeras.

Holmeca reafirma su objeto social al suplir demandas de entidades agrícolas en tractores, agregados y otros servicios que fomentan encadenamientos comerciales en el territorio que favorecen la producción y la sustitución de importaciones.

