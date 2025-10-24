El Gobierno de Suiza expresó a través de su embajada en la Isla, su solidaridad al pueblo y al Gobierno de la República de Cuba por los daños ocasionados por el huracán Melissa, que impactó el sudeste del país el 29 de octubre de 2025.

La Ayuda Humanitaria Suiza y la Cruz Roja Suiza ofrecieron respaldo a la Cruz Roja Cubana en labores de agua, saneamiento e higiene, precisó la representación diplomática desde su perfil en la red social Facebook.

Una delegación de expertos técnicos suizos llegó al oriente cubano con equipos para el tratamiento del agua, acompañada por miembros de la Cruz Roja Cubana.

Los especialistas evaluaron sitios donde podrían instalarse máquinas potabilizadoras y desarrollaron otras acciones vinculadas con la higienización del recurso.

La cooperación se enmarca en los esfuerzos internacionales de apoyo a la recuperación de las zonas más afectadas por el fenómeno meteorológico.

Tomado de Cuba Sí