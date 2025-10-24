El paso del huracán Melissa por la región oriental de Cuba provocó severas afectaciones en la red vial, con limitaciones de tránsito en tramos claves y comunidades incomunicadas, informó la dirección del Centro Nacional de Vialidad, precisó Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Trasporte desde la red social Facebook.

En la provincia de Las Tunas, el tramo entre la cabecera provincial y Puerto Padre se mantuvo transitable, aunque el puente Plan Lechero presentó acumulación de agua. Autoridades recomendaron extremar precauciones en esa vía y en el tramo Tunas–Ojo de Agua.

La carretera Moa–Baracoa, esencial para la conexión con el extremo oriental, quedó habilitada solo para transporte especializado. En tanto, las vías Holguín–Moa y Palma–Barajagua permanecieron en recuperación, con tránsito permitido bajo precaución.

Granma resultó una de las provincias más golpeadas. Los tramos Bayamo–Cauto Embarcadero, Cauto Embarcadero–Río Cauto y Cauto Embarcadero–límite con Las Tunas quedaron restringidos al paso de vehículos especializados. Las carreteras Manzanillo–Cauto Embarcadero, Manzanillo–Niquero y el entronque Pilón se encontraban en proceso de recuperación.

En Santiago de Cuba, los tramos Guantánamo–Santiago y Santiago–Bayamo mantuvieron circulación habitual. Sin embargo, la vía Santiago–Holguín, por Palma Barajagua, y las carreteras hacia El Cobre y Palma Soriano registraron daños que obligaron a transitar con precaución.

Especial atención requirió la carretera Granma, desde Santiago hasta el kilómetro 92. En el kilómetro 57 se reportó una socavación que afectó una senda, debidamente señalizada. Desde ese punto hasta el puente del Uvero el tránsito fue posible, aunque con restricciones.

Las comunidades de Uvero, Ocujal, Palma Mocha, La Plata, La Magdalena, El Macho y El Macío permanecieron incomunicadas por los daños en la vía.

La carretera Guantánamo–Baracoa, otra arteria esencial para la región, se mantuvo en proceso de recuperación, con circulación general permitida bajo precaución.

Autoridades viales informaron que continúan los trabajos de rehabilitación en las rutas afectadas y exhortaron a la población a mantenerse informada por los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios hacia las zonas comprometidas.

