La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Etecsa, llamó este domingo a la población a evitar la quema de basura y maleza cerca de sus instalaciones y equipamiento, tras registrarse afectaciones en gabinetes, cables y postes que interrumpieron servicios de telefonía en comunidades en esta ciudad, informó la Dirección Territorial Oeste desde su perfil institucional en Facebook.

La entidad precisó que estas prácticas inadecuadas provocan daños significativos en la infraestructura tecnológica, lo que obliga a prolongados periodos de espera para el restablecimiento de los servicios debido a las limitaciones de recursos para sustituir equipos.

Un incendio de hierba ocurrido en el Guatao, municipio La Lisa, ocasionó serias afectaciones a las redes de telecomunicaciones, interrumpiendo la conectividad de cientos de habitantes, según precisó la propia Dirección Territorial Oeste en su perfil institucional.

La empresa advirtió que la magnitud de las pérdidas impide resolver los daños a mediano plazo, por lo que instó a las autoridades locales y a la comunidad a implementar medidas preventivas que eviten la repetición de estos siniestros.

Etecsa subrayó que la educación ambiental y la colaboración comunitaria son esenciales para proteger la infraestructura tecnológica, en beneficio del bienestar colectivo y el desarrollo social.

Tomado de la Agencia Cubana de Noticias(ACN)

