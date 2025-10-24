Residentes de Washington DC se congregarán mañana cerca de la Corte Suprema para denunciar el daño intencional que sufre el pueblo de Cuba como consecuencia de las hostiles políticas de Estados Unidos, trascendió este domingo.

La protesta pacífica, convocada al mediodía de este lunes en el Edificio Metodista Unido, ocurrirá porque el máximo tribunal de justicia de la nación escuchará los argumentos de la compañía petrolera Exxon Mobil en un fabricado caso contra Cuba en virtud de la Ley Helms-Burton.

Los participantes exigirán detener “la guerra petrolera contra Cuba y el ataque de guerra jurídica(lawfare) de Exxon”, detalló un comunicado al que tuvo acceso Prensa Latina.

Entre los oradores se encuentran Paul Coates, fundador de Black Classic Press; Blake Burdge, autor e investigador; Leonardo Flores, de la Red Venezuela; Basev Sen, director del Proyecto de Justicia Climática del Instituto de Estudios Políticos; la reverenda Nozomi Ikuta, y Cheryl LaBash, de la Red Nacional sobre Cuba.

La Ley Helms-Burton, promulgada hace casi 30 años por el entonces presidente William Clinton tiene un Título III que permite reclamar compensaciones a familia y empresas presuntamente afectadas por las nacionalizaciones realizadas soberanamente en la Isla luego del triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959.

Sin embargo, el Título III se mantuvo en pausa hasta 2019, cuando Trump decidió activarlo durante su primer mandato y ese mismo año Exxon Mobil, antes llamada Standard Oil Company, reclamó en los tribunales la expropiación de la actual refinería Ñico López de La Habana, así como 117 gasolineras que operaban en ese país antes de 1959. La demanda se interpuso contra la Corporación Cimex y la Unión Cuba Petróleo (Cupet).

El pasado 29 de enero, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que calificó a Cuba como una «amenaza extraordinaria e inusual» para Estados Unidos y para enfrentarla amenazó con imponer aranceles como medida coercitiva contra países independientes y soberanos que ejerzan su derecho económico de vender o suministrar combustible a la nación caribeña.

La excusa oficial para esta orden ejecutiva -que evidencia la extraterritorialidad del bloqueo- “es cumplir con lo dispuesto en la Ley Helms-Burton, que exige al pueblo cubano renunciar a su sistema económico y político como condición previa para levantar la guerra económica unilateral e ilegal contra esa pequeña nación en desarrollo”, subrayó el comunicado.

Recordó el texto que “como resultado, se imponen severas privaciones al pueblo cubano al negarle el acceso a combustible y a la generación de electricidad”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, está utilizando las facultades que se le han otorgado no en beneficio del pueblo estadounidense —incluida la mayoría de los cubanoamericanos que favorecen relaciones pacíficas y de desarrollo—, sino para promover los intereses de un pequeño grupo, añadió.

Ese reducido grupo “de funcionarios electos política y financieramente poderosos de un solo estado, Florida, pretenden hablar falsamente en nombre de todo el país”, enfatizó el comunicado. Los asistentes a la manifestación anunciarán acciones en marcha o planificadas para que la ciudadanía estadounidense contribuya a superar la situación humanitaria generada en Cuba por las medidas del gobierno de Estados Unidos, adoptadas sin la aprobación del Congreso y en contra de la voluntad del pueblo norteamericano.

Tomado de Cubadebate

