De manera unánime, los 11 países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) rechazaron el despliegue militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, y ratificaron su apoyo al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante las más recientes amenazas de la Administración Trump.

La declaración de la XIII Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, presentada por el mandatario venezolano, califica la acción como una amenaza a la seguridad regional. Los líderes exigieron el cese inmediato de cualquier acción injerencista.

El texto denuncia las órdenes de Washington de desplegar fuerzas militares estadounidenses bajo falsos pretextos, e imponer políticas contrarias al orden constitucional de los Estados latinoamericanos y caribeños.

Los países del ALBA-TCP calificaron estas maniobras como ilegales e injerencistas. El bloque reafirmó su compromiso con la soberanía de los pueblos.

Los jefes de Estado y de Gobierno expresaron un firme respaldo al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Denunciaron acusaciones infundadas que buscan deslegitimar Gobiernos soberanos.

De igual modo, rechazaron la pretensión de justificar intervenciones extranjeras en la región. La declaración subrayó la necesidad de proteger la estabilidad de los Estados. El despliegue militar de Estados Unidos fue señalado como una violación al derecho internacional.

Los líderes destacaron que estos planes contravienen la Carta de las Naciones Unidas, que consagra la soberanía, la igualdad de los Estados y la autodeterminación. La Cumbre exigió respeto al marco jurídico internacional. También demandó el cese de acciones que amenacen la paz regional.

El ALBA-TCP condenó las medidas coercitivas unilaterales que buscan desestabilizar Gobiernos de la región. Los países denunciaron el reforzamiento del bloqueo contra Cuba como una acción que socava la paz.

La declaración resaltó el carácter antimperialista y solidario del bloque. Los líderes respaldaron el llamado del presidente colombiano Gustavo Petro a una reunión de cancilleres, con el objetivo de fijar una posición conjunta, digna y soberana frente a las amenazas de intervención en Venezuela.

La XIII Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP consolidó la postura del bloque contra el intervencionismo y a favor de la unidad regional ante cualquier agresión externa.

Tomado de Cuba Si