El presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, afirmó hoy que su país cuenta con un misil Flamingo con un alcance de tres mil kilómetros, pero su producción en masa no podrá comenzar hasta dentro de varios meses.Zelenski, quien ofreció una entrevista a la agencia ucraniana RBK, señaló que por el momento es el misil más exitoso que tienen y alcanza los tres mil kilómetros, lo cual consideró muy importante.

El mandatario agregó que actualmente no puede hablar mucho sobre ello, porque Ucrania aún tiene pocos cohetes de este tipo. «Por ahora no tenemos la posibilidad de utilizar cientos de cohetes. En diciembre tendremos más. Y a finales de diciembre o en enero-febrero debería comenzar la producción en masa», aseguró.

Anteriormente, medios de comunicación ucranianos informaron que Kiev supuestamente creó un misil con un alcance de tres mil kilómetros, denominado Flamingo y lo había probado con éxito. Al mismo tiempo, señalaron que era muy similar al misil británico FP-5 Milanion

