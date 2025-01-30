Materiales diversos componen el tercer contenedor solidario de este año para Cuba desde Valencia, España, el cual saldrá hacia el puerto cubano de Mariel a fines de agosto, se informó hoy.

El cargamento, por un monto de 70 mil euros, está destinado a apoyar el comedor social y la atención socio-sanitaria del proyecto comunitario Quisicuaba, según detalló a Prensa Latina el medio Cubainformación.

Los materiales sanitarios y equipos de trabajo fueron donados por el ayuntamiento valenciano de Guadassuar (Ribera Alta), el Partit Comunista del País Valencià, asociaciones de voluntariado como Corazón Exprés (Marina Baixa) y numerosas personas de municipios como Bétera, L’Alfàs del Pi o Valencia.

Gracias a 26 aportaciones económicas de distintas entidades como el Club Rotary y Giving4Giving y la colaboración del ayuntamiento de L’Alfàs del Pi y de personas particulares, se recaudaron tres mil 500 euros para la compra de alimentos y otros materiales.

El cargamento y coordinación para el envío a la isla caribeña fueron auspiciados por Euskadi Cuba, la asociación Ernesto Guevara de Torrejón de Ardoz (Madrid) y la asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí, todas integrantes del MESC (Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba).

Dedicado al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, el contenedor incluye además de la alimentación, insumos sanitarios variados, que buscan apoyar la atención a la comunidad de Centro Habana del proyecto Quisicuaba, sobre todo adulto mayor y en riesgo de exclusión social.

Se trata del quinto contenedor que la asociación valenciana realiza junto al reconocido artista plástico cubano Michel Mirabal, conocido también como el pintor de las banderas cubanas.

Desde la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba “José Martí” denunciaron que son ya “61 años de bloqueo a Cuba por parte de EEUU y 31 las condenas a esta política en la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Lo catalogan “como un acto de guerra en tiempo de paz que viola los Derechos Humanos de todo un pueblo, convirtiéndose en un crimen de lesa humanidad que debe ser juzgado y condenado”

Tomado de Cuba Si

