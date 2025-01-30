El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció hoy las pretensiones del gobierno de Estados Unidos de dividir con presiones y bloqueos a las naciones de la región.

En un mensaje en la red social X, el jefe de Estado afirmó que Washington busca “debilitarnos con discursos de odio y acciones desestabilizadoras, pero nuestra historia está marcada por la resistencia y la victoria de los pueblos cohesionados”.

Así lo declaró también el mandatario la víspera al intervenir en la XIII Cumbre Extraordinaria de los Jefes de Estado y Gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

En su alocución, Díaz-Canel calificó de inaceptable la amenaza de agresión y de violación de la soberanía de países de América Latina y el Caribe por el gobierno estadounidense, lo cual altera la paz y la cooperación en la región.

«Denunciamos con igual firmeza el estímulo y la financiación a los planes terroristas contra Venezuela, así como la acusación mendaz lanzada por el gobierno de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro», precisó.

Instó a defender la paz y la coexistencia pacífica entre los Estados miembros como un derecho irrenunciable y desde posiciones realistas.

“Las amenazas que hoy se ciernen sobre Venezuela se basan en la misma filosofía del despojo que ha convertido a una pequeña franja de tierra en el infierno de este mundo. Basta de impunidad sionista. Basta de complicidad imperial”, remarcó.

El presidente cubano expresó sentirse orgulloso del papel del ALBA-TCP, que se mantiene a la vanguardia en la denuncia de los continuos acechos imperiales y que se proyecta como una voz firme frente a los designios estadounidenses.

Esta Alianza es nuestro primer escudo frente a los peligros que acechan a la paz, destacó.

Asimismo, consideró necesario movilizar la denuncia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños contra «el nuevo intento colonizador», por lo que ratificó la importancia de celebrar una reunión extraordinaria de cancilleres del bloque.

