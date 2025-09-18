Un costoso error en el noveno episodio y un hits de oro del alazán Yulieski Remón en el final del décimo rompieron una de cadena de siete victorias consecutivas firmadas por el equipo de Las Tunas en este comienzo de la Serie 64 de Béisbol. Los Alazanes concretaron victoria con pizarra final de 5-4 y ahora pusieron el duelo particular 2-1 favorable a Baldoquín, Alarcones y compañía.

Los Leñadores inauguraron la pizarra del estadio «Mártires de Barbados» en el mismo primer capítulo por sencillo de Yuniesky Larduet que llegó a tercera base por error en tiro y anotó por batazo por el cuadro de Yosvani Alarcón.

Granma ripostó inmediatamente con emboscada de tres anotaciones frente al joven Sergio Fernández. Abréu abrió la revuelta con sencillo al izquierdo, Yuliesky Remón lo llevó a tercera con un doblete y Alfredo Despaigne remolcó el empate con elevado a los jardines antes que Guillermo Avilés despachara largo jonrón al derecho para poner el marcador 3-1.

Los tuneros le devolvieron la baraja en la apertura del sexto con metrallazo de Izaguirre, pelotazo a Yosvani, hmits de Quintero para mandar una para la goma, otro imparable de Jean Lucas para empatar y doblete de Diosvelis Hurtado para tomar el mando momentáneamente 4-3.

Los granmenses que igualaron 4-4 por un error en el noveno inning, pegaron 12 hits con destaque para Yuliesky Remón (4-3/doble/CI), el torpedero Leonardo Alarcón (4-3/doble/1CA) y Guillermo Avilés con un jonrón de dos carreras en cuatro turnos. Por los actuales campeones de Cuba sobresalieron Henry Quintero (3-2/doble/CI), Diosvelis Hurtado (4-2/doble/CI) y Yunieski Larduet (5-2).

La victoria en este encuentro para el relevista Manuel Frómeta (1-0) que en 1.2 sobre la lomita no permitió hits ni carreras y ponchó a dos rivales. El abridor Sammi Benítez soportó las tres anotaciones y 10 metrallazos de los visitantes. El fracaso para el relevista Kenier Ferraz (2-2) , a quien le fabricaron dos sucias en 4.1.

El cuarto juego entre granmenses y tuneros será este jueves a las 2.00 pm.

FOTOS: Radio Bayamo

