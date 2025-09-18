Estados Unidos demostró con el veto a resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, su complicidad con el genocidio que comete Israel contra el pueblo palestino, aseguró hoy el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez.

En un mensaje divulgado en X, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que el «nuevo veto de EEUU a proyecto de resolución en Consejo Seguridad ONU, que pedía alto al fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza y entrada sin trabas de ayuda humanitaria, demuestra su complicidad con genocidio ejecuta Israel contra pueblo palestino».

Whasintong vetó el jueves una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que exigía un alto el fuego inmediato y permanente en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes israelíes. La resolución del organismo fue apoyada por los otros 14 miembros.

Tomado de Cuba Sí