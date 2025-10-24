El recién firmado acuerdo de la Unión Europea (UE) con el Mercosur aparece hoy entre los primeros planos de atención de los medios especializados y noticiosos.

Ese es el caso de BBC Mundo que se refiere al asunto luego de un seguimiento y del examen de sus aristas más relevantes.

Señala la publicación este lunes que tras más de 25 años de negociaciones, el Consejo de la Unión Europea aprobó el viernes anterior un acuerdo con el Mercado Común del Sur, Mercosur, que incluye varias cláusulas diseñadas para calmar el malestar de los agricultores europeos.

Los 27 Estados que conforman el bloque comercial europeo alcanzaron la mayoría, pese a la oposición anunciada por países como Francia, Polonia e Irlanda.

Con este resultado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene planificado volar a Paraguay y firmar el acuerdo con el Mercosur durante este lunes.

Cuando el acuerdo quede sellado por ambas partes, se allanará el camino para la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo. Sin embargo, para que el acuerdo entre en vigencia, aún falta otro paso.

Tras la firma del documento en Paraguay, se requiere también el visto bueno de la Eurocámara, que deberá pronunciarse en las próximas semanas.

El resultado de la votación en la Eurocámara no está claro, ya que unos 150 eurodiputados (de un total de 720) amenazan con recurrir a la justicia para impedir la aplicación del acuerdo.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, son los estados fundadores del bloque comercial sudamericano.

La Comisión Europea (CE) estuvo negociando desde 1999 con estos cuatro países con el objetivo de crear una gigantesca zona de libre comercio, con más de 700 millones de consumidores, y eliminar aranceles a más del 90 por ciento de su comercio bilateral.

El camino para llegar a este punto no resultó nada fácil. El sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur.

Los que se oponen al acuerdo comercial, liderados por Francia, argumentan que el mercado europeo puede verse gravemente afectado por la entrada de productos sudamericanos más competitivos debido a unas normas de producción consideradas menos rigurosas.

Sus defensores, como España y Alemania, sostienen que el acuerdo diversificará las oportunidades comerciales para una Europa amenazada por la competencia china y la política arancelaria de Estados Unidos, señala BBC.

Tomado de Cuba Sí