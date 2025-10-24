Ante las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra Cuba, el Gobierno de China subrayó este lunes su apoyo firme a la nación caribeña y exigió a Estados Unidos (EE.UU.) el levantamiento inmediato del bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, en conferencia de prensa rechazó las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca y declaró que su país apoya firmemente la salvaguardia de la soberanía y seguridad de Cuba.

Manifestó que Beijing se opone a la interferencia externa, por lo que instó a EE.UU. a cesar inmediatamente el bloqueo, sanciones y cualquier forma de coerción contra la mayor de las Antillas.

De la misma manera, exhortó a tomar más acciones que conduzcan a la paz y la estabilidad regionales.

El mandatario estadounidense escribió este domingo en sus redes sociales: «No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde».

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, emitió de inmediato una respuesta en la cual recalcó que «no tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes lo convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas».

Mao Ning, al ser cuestionada sobre las afirmaciones de Trump en el sentido de que China y Rusia solo podrían comprar crudo venezolano bajo control estadounidense, manifestó que los países latinoamericanos son naciones soberanas e independientes con derecho a elegir libremente a sus socios.

Independientemente de cómo cambie la situación, China seguirá profundizando la cooperación práctica con los países latinoamericanos, incluyendo a Venezuela, y promoviendo el desarrollo común, aseveró la vocera de la cancillería.

Tomado de Cuba Sí