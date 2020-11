Fotos: Cancillería de Cuba, Tribuna de La Habana

Video: Alejandro Cruz

Jóvenes revolucionarios y comprometidos con la Revolución cubana inundaron el capitalino parque Trillo, en el municipio de Centro Habana, para expresar su repudio al show mediático orquestado por los grupúsculos del llamado Movimiento San Isidro. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se unió a los jóvenes.

«Uno de mis hijos está con ustedes y me dijo que no viniera para que no se perdiera la espontaneidad, pero viendo lo que ustedes están haciendo, no pude aguantar la emoción en el pecho», dijo Díaz-Canel a los jóvenes a su llegada al parque Trillo.

«Tenía derecho de estar aquí», expresó el Presidente de la República de Cuba, quien escucha la emoción de las nuevas generaciones en gritos: ¡Canel, amigo, el pueblo está contigo! ¡Pa’ lo que sea, Canel, pa’ lo que sea!

«Hay espacio de diálogo para todo lo que sea Revolución», afirmó Díaz-Canel en la Tángana en el parque Trillo, donde, en homenaje a Silvio Rodríguez (que hoy está de cumpleaños), pidió que se cantara Pequeña serenata diurna, la que interpretó junto a Raúl Torres y todos los presentes.

Junto a los jóvenes también participan Luis Antonio Torres Iríbar y Reinaldo García Zapata, primer secretario del Partido en la capital y gobernador de La Habana, respectivamente.



Tomado de Cuba Si

(Visitado 1 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito