El equipo de Las Tunas no superar el enigma de Ciego de Ávila y perdió el particular 1-2 en el comienzo de la Serie Nacional Sub23.

Jugando como visitantes en el estadio «José Ramón Cepero » los jóvenes Leñadores ganaron el choque inaugural con pizarra de 4-2 en diez capítulos apoyados en buena apertura de Eliánder Bravo aunque el crédito fue para Andier Reyes y salvamento de Yaisel Izaguirre que ademáspegóun cuadrangular.

Los Tigres tomaron desquite en el juego con marcador de 5-1 con trabajo completo de Leonardo Reyes y fracaso al récord de Leandro Cañada y luego otra victoria de los avileños 1-0 . Aquí la sonrisa para Yan Carlos Díaz y el revés para Andier Reyes.

En este mismo grupo C Sancti Spíritus se impuso a Camagüey 7-4 y 4-2, mientras los Toros salvaban la honrilla también 4-2.

En los otros resultados de la región oriental Santiago fue mejor que Holguín 2-1. Los indómitos ganaron 9-0 y 11-9, al tiempo que los Cachorritos respondían 10-5.

Guantánamo sometió a Granma 3-2 y 6-4 con uno sellado.

En occidente Villa Clara y Pinar del Río barrieron 3-0 a Mayabeque y Artemisa respectivamente, en tanto Cinfuegos le ganó el pulso a Matanzas 2-1.

Este martes, miércoles y jueves Las Tunas recibe a Sancti Spíritus y Camagüey a Ciego se Ávila.

Por: Ernesto Vera González

