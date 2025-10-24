El Instituto Cubano del Libro galardonó hoy al poeta y ensayista Virgilio López Lemus con el Premio Nacional de Literatura 2025, en reconocimiento a su obra y aportes al legado cultural del país.

La decisión corrió a cargo de un jurado presidido por el intelectual Miguel Barnet e integrado por la poetisa Nancy Morejón, el periodista Waldo Leyva, el poeta Alberto Marrero y el narrador José Manuel Espino.

El encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural Dulce María Loynaz, ubicado en la zona capitalina del Vedado, donde la nominación del destacado investigador literario resultó ganadora por unanimidad.

Virgilio López Lemus, de 79 años de edad, nació en la central provincia de Sancti Spíritus y es un reconocido intelectual cubano, Doctor en Ciencias Filológicas, traductor, profesor universitario, crítico literario y de arte.

A su figura estuvo dedicada la pasada Feria Internacional del Libro de La Habana, donde también se rindió homenaje a la investigadora Francisca López Civeira, Premio Nacional de Historia (2008).

El premio le será entregado de manera oficial durante la 34FILH, que tendrá lugar del 12 al 22 de febrero del presente año.

De Virgilio López Lemus son los poemarios Hacia la luz y hacia la vida (1981), Los cinco sentidos (1983), Cuerpo del día (2000), Un leve golpe de aldaba (2006) El Peldaño (2010), Veinte veces el amor (2019) y Doce poemas (2024), entre otros títulos.

Asimismo, fue editor de los libros de ensayo García Márquez: una vocación incontenible (1982), La décima. Panorámica breve de la décima en Cuba (1995), Samuel o la abeja. Estudio de la poética de Samuel Feijóo (1994), Oro de la crítica (2013), Las aguas y el espejo (2019), por solo citar algunos.

Se desempeñó como miembro del jurado en algunos de los más importantes lauros internacionales de esta manifestación artística, como el Premio de Poesía Atlántida, el Festival de poesía de Las Palmas de Gran Canaria y el Premio Pablo Neruda.

Por sus aportes a la literatura nacional, ha sido galardonado con el Premio Internacional de Ensayo de Investigación en Humanidades Milares Carlo (2003), Premio de Poesía Rafael Alberti del Festival Internacional de este género en La Habana y el Premio Maestro de Juventudes (2019), otorgado por la Asociación Hermanos Saíz.

Tomado de Cuba Si

(Visitado 1 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito