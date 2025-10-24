Se acorta la espera de Villa Clara y crece la decepción de Pinar del Río en este tramo final de la etapa clasificatoria en la Serie 64 de Béisbol. Los naranjas vencieron este martes a los Toros de Camagüey por nokaut de 12-2 y le restan tres sonrisas para asegurar el último pasaje hacia Las Tunas y dar comienzo a los play off.

La novena villaclareña perdía 1-2 cuando en la parte baja del quinto episodio armaron una rebelión de cuatro carreras y otra similar de cinco anotaciones en el sexto para asegurar su victoria número 37 y acercarse cada vez más a la postemporada en lo que sería una hazaña inédita.

La escuadra que comanda el exintermedista Ramón Moré desplegó una productiva ofensiva de 11 hits liderada por el torpedero que juega en la Liga japonesa Cristian Rodríguez que se fue de 3-2, con un jonrón y 3 carreras impulsadas y el designado Osman Caruncho (3-3/doble/2CI/2CA). Por los camagüeyanos sacaron la cara Leonel Moas (3-3/doble), Yan Pomares (3-2) y Rafael Alvarez (4-2). El éxito en lo personal para Raidel Alonso (5-5) que camino 6.0 inning a ritmo de 7 hits permitidos , 4 ponches y 2 anotaciones limpias. Lo perdió el también abridor Raidel Rodríguez (1-4) , castigado con 5 limpias tras aceptar 4 imparables y otorgar igual numero de bases por bolas.

A Villa Clara le restan otros dos juegos pendientes con Camagüey que se desarrollaran este miércoles y jueves, así como uno con Ciego de Avila el próximo sábado. Un solo fracaso los elimina del concurso de postemporada y clasifica Pinar del Rio. De lograr la victoria en esos tres duelos habrán logrado el boleto directo a Las Tunas para comenzar el play off de cuartos de finales ante los Leñadores en el estadio «Julio A. Mella».

FOTO: Internet

(Visitado 14 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito