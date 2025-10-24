El presidente Miguel Díaz-Canel felicitó hoy a los trabajadores eléctricos de Cuba en su día, reconociendo su entrega diaria, resiliencia ante adversidades y el ejemplo que ofrecen frente al bloqueo estadounidense.

En su cuenta en la red social X, el mandatario les envió “un fuerte abrazo y todo nuestro reconocimiento” por su labor constante bajo condiciones extremas. Señaló que el bloqueo impuesto por Estados Unidos es “la más feroz” de las adversidades que enfrentan.

Por su parte, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, saludó también a los electricistas. Destacó que su trabajo es “un ejemplo de patriotismo y compromiso con la nación” en medio de las limitaciones generadas por las sanciones unilaterales contra el sistema electroenergético cubano.

Ambas autoridades subrayaron el rol esencial de estos trabajadores en la defensa de la soberanía energética y la estabilidad del país.

La conmemoración del 14 de enero se estableció en recordación de la intervención de la Compañía Cubana de Electricidad por el revolucionario Antonio Guiteras, en similar fecha pero del año 1934, y reconoce los esfuerzos de los trabajadores del ramo por mantener la estabilidad del sistema electroenergético y satisfacer las demandas de la población.

Tomado de Cuba Sí