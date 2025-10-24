La Comisión de Seguridad Vial de La Habana anunció hoy medidas viales para los días 15 y 16 de enero por el homenaje nacional a los 32 combatientes cubanos caídos en el ataque de Estados Unidos contra Venezuela.

El jueves 15, con la llegada de los restos mortales al Aeropuerto Internacional José Martí, se realizará una ceremonia militar seguida de un cortejo fúnebre que recorrerá la Avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar).

A partir de las 07:00 (hora local), se cerrarán operativamente todas las intersecciones desde la Avenida Van Troi hasta la calle Paseo.

Además, desde las 04:00 horas quedará prohibido el estacionamiento y la circulación en un amplio perímetro que incluye las avenidas Boyeros y Carlos Manuel de Céspedes, las calles Paseo, Zapata, Ayestarán, Aranguren, Colón, Tulipán, G, 8, 10 y 23, entre otras vías del entorno del Minfar.

Se recomienda a los conductores transitar por la Avenida Boyeros antes de las 07:00 o utilizar rutas alternativas como la carretera de Calabazar, la de Murgas o el Proyecto 3 hasta la calle 114.

El viernes 16, con motivo de la Marcha del Pueblo Combatiente que partirá a las 07:30 horas desde la Tribuna Antimperialista José Martí, se aplicarán nuevas restricciones.

Desde las 04:00 horas y hasta la conclusión del acto, se prohibirá la circulación y el estacionamiento en el Malecón, desde el centro recreativo “1830” hasta la calle Prado, así como en múltiples calles del Vedado y Centro Habana, incluidas Línea, Calzada, 3ra, N, 13, O, H, I, J, K, Marina, L, y la Plazoleta de la Piragua, entre otras.

Como vías alternativas, se sugieren Vía Blanca, Salvador Allende, Reina, Zapata, Avenida del Puerto, Calzada del Cerro y Monte.

La Comisión Provincial de Seguridad Vial expresó sus disculpas por las molestias ocasionadas y exhortó a la población a cumplir las disposiciones y acatar las indicaciones de los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria.

Tomado de Cuba Sí