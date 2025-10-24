El Consejo de Ministros de la República de Cuba aprobó el Decreto 122/2025, publicado en la Gaceta Oficial No. 92, que establece las responsabilidades de las comisiones de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional y las del Plan Turquino en la implementación del Programa para la revalorización de la ruralidad, informó la página web del Ministerio de la Agricultura (Minag).

La disposición regula el rol de los organismos de la Administración Central del Estado vinculados a la soberanía alimentaria y seguridad nutricional, con el propósito de mejorar las condiciones de vida en comunidades rurales, según el texto legal.

En los municipios no atendidos por el Plan Turquino, las comisiones de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional son responsables de dirigir y coordinar las acciones del Programa, mientras que las comisiones municipales del Plan Turquino asumen esa función en sus territorios de competencia.

Las comisiones provinciales y nacionales de ambos sistemas apoyan la implementación de las acciones municipales, y los organismos de la Administración Central del Estado ejecutan las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, además de rendir cuentas sobre su gestión.

El Decreto establece que gobernadores y consejos de administración municipales deben evaluar resultados de políticas y proyectos rurales dentro de las estrategias de desarrollo, e informar al Consejo de Ministros, al Consejo Provincial y a las Asambleas Municipales, según corresponda.

Las comisiones nacionales presentan al menos una vez al año un análisis de resultados ante el Consejo de Ministros, mientras que las provinciales y municipales rinden cuentas cada seis meses a sus respectivos órganos de gobierno.

Dicha norma entra en vigor treinta días después de su publicación en la Gaceta Oficial, y busca garantizar la soberanía alimentaria, la seguridad nutricional y el desarrollo económico y social de las zonas rurales del país.

Tomado de Cuba Sí