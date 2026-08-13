La Habana, 30 ago (Prensa Latina) El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, denunció hoy que Estados Unidos financia artículos de prensa para justificar una agresión militar contra Cuba, en medio de movimientos militares en Puerto Rico.

En un mensaje publicado en la red social X, el diplomático señaló que «la noticia de moda son los movimientos y manejos militares en Puerto Rico», pero advirtió que en ninguno de esos artículos aparece «reflexión alguna sobre la legalidad de un acto criminal como el que se promueve».

Fernández de Cossío criticó que los textos omitan cualquier mención a una posible excusa que justifique la agresión, al daño que provocaría en vidas y destrucción, al escenario de inestabilidad regional que generaría y, «mucho menos, al carácter profundamente inmoral de la pretensión».

El viceministro denunció que el gobierno estadounidense complementa esta campaña con «artículos de opinión a cargo de mentirosos por contrato», cuya tarea es inflar «la falacia de que Cuba constituya o pueda constituir una amenaza contra EEUU».

Subrayó que esa afirmación es absurda frente al poderío militar de Estados Unidos: la mayor potencia nuclear del planeta, que cuenta con cinco mil 200 ojivas nucleares, 11 portaviones, bases o presencia militar por todo el hemisferio, y poderosas agencias de espionaje.

Fernández de Cossío recordó además que Washington tiene «la capacidad de intimidar económica y comercialmente casi a cualquier país», lo que hace aún más ridícula la pretensión de presentar a Cuba como una amenaza.

El viceministro concluyó que la campaña mediática estadounidense busca «convencer al público de la inevitabilidad, natural materialización y eventual ejecución de una agresión militar contra Cuba», y alertó sobre el peligro que representa esta escalada propagandística.

Tomado de Prensa Latina

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