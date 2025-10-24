Dinamarca tiene la intención de incluir a Estados Unidos en la lista de amenazas de su informe anual de inteligencia militar, informó este miércoles Berlingske.

El informe señala que Estados Unidos está utilizando ahora «su poderío económico y tecnológico como herramienta de poder, incluso contra aliados y socios».

«Al mismo tiempo, ha surgido incertidumbre sobre el papel de Estados Unidos como garante de la seguridad europea, lo que aumentará la disposición de Rusia a intensificar sus ataques híbridos contra la OTAN», informa el periódico, citando el documento.

Europa debe salir del «silencio temeroso» y ver a Trump como un adversario, insta Borrell

Según Thomas Ahrenkiel, jefe del servicio de inteligencia, los países más pequeños se enfrentan ahora a un mundo en el que impera más «la ley de la selva que un orden mundial basado en normas».

«Ahora vemos que las tres grandes potencias militares, Estados Unidos, Rusia y China, a su manera, no apoyan ese orden mundial«, afirmó.

Alejamiento de los aliados

Al comienzo del segundo mandato de Donald Trump, la Administración estadounidense declaró que Dinamarca debía ceder Groenlandia para la protección del «mundo libre». Copenhague percibió estas intenciones como una amenaza.

La decisión de Dinamarca se produce en un contexto de críticas activas de Trump a las acciones de los líderes europeos. «Están destruyendo sus países»,

Además, la reciente actualización de la Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. advierte que Europa se enfrenta a una posible «desaparición de su civilización», debido a décadas de declive económico y a la erosión de los principios democráticos, así como a la inmigración y a los fracasos políticos y culturales.

Se indica que el objetivo de Washington debería ser «ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual», respaldando a las fuerzas tradicionales, ya que, considera que «si las tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos».

