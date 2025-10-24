Donald Trump afirmó que las Fuerzas Armadas de EE.UU. empezarán a atacar objetivos terrestres en Latinoamérica bajo el pretexto de combatir a los cárteles de la droga, en medio de las reiteradas agresiones contra Venezuela en el Caribe.

«Ahora lo haremos en tierra. Porque es mucho más fácil por tierra», declaró durante un discurso en Mount Pocono, Pensilvania, al abordar los reiterados ataques contra las supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

«Les está resultando muy difícil conseguir gente que quiera tripular esas embarcaciones. Nadie quiere salir a pescar ya, tampoco. Creo que hemos destruido el mercado de botes», se jactó el mandatario sobre las agresiones. «Piensen en eso», agregó, antes de proponer los ataques por tierra.

La agresión de EE.UU. en el Caribe, en síntesis

-Despliegue militar: desde el pasado mes de agosto, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la ‘operación Lanza del Sur’, con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a EE.UU. «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos.

-Operativos letales: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 80 personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes.

-Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado sin presentar evidencias al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cártel del narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.

-Postura de Caracas: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

-Falta de sustento: la ONU y la propia DEA señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más del 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico.

-Condena internacional: Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.

Tomado de Cuba Sí