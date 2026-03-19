El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este lunes que, si las conversaciones entre Washington y Teherán sobre la resolución del conflicto en Oriente Medio no tienen éxito, su país seguirá lanzando ataques contra la nación persa.

En sus comentarios a la prensa, el líder estadounidense abordó la cuestión de la celebración de conversaciones entre Washington y Teherán orientadas a una «resolución completa y total» de las hostilidades en Oriente Medio. «Estamos haciendo un periodo de cinco días, veremos cómo va. Y si todo sale bien, terminaremos resolviendo esto. De lo contrario, simplemente seguimos dándolo todo«, manifestó Trump.

Previamente, el inquilino de la Casa Blanca anunció que Washington y Teherán han mantenido en los últimos dos días conversaciones «muy positivas y productivas» orientadas a una «resolución completa y total» de las hostilidades en Oriente Medio. En un mensaje en Truth Social, señaló que esos diálogos continuarán esta semana y que, en función de su tono y carácter, ha ordenado al Departamento de Guerra aplazar durante cinco días cualquier ataque contra centrales eléctricas e infraestructuras energéticas iraníes.

Paralelamente, un alto funcionario iraní afirmó que no hay negociaciones entre Washington y Teherán, señalando que el presidente estadounidense, desistió de atacar infraestructuras críticas de Irán cuando las amenazas militares de Teherán se volvieron «creíbles».

El sábado, Trump envió un ultimátum a Irán dando un plazo de 48 horas para que levante las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de «atacar y destruir» sus plantas de energía.

Por su parte, el vicepresidente de Irán, Mohamed Rezá Aref, advirtió que cualquier ataque contra la red de generación eléctrica del país desencadenaría contraataques que provocarían un apagón generalizado en la región. Sostuvo que quienes amenazan a Irán con más ataques a sus infraestructuras «serán responsables de sus repercusiones».

Tomado de Rusia Today

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