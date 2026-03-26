El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó un nuevo ataque verbal contra los aliados de la OTAN por su papel en la guerra con Irán, acusándolos de no haber hecho «absolutamente nada» para ayudar a Washington frente a Teherán.

En una publicación en su cuenta de X, el mandatario arremetió contra la Alianza Atlántica, manifestando que sus miembros no han ayudado a EE.UU. en su ofensiva contra la República Islámica.

«Los países de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar con la nación lunática de Irán, que ahora se encuentra militarmente destruida. ¡Estados Unidos no necesita nada de la OTAN, pero ‘nunca olvidará’ este momento tan importante!», advirtió Trump.

Previamente, el jefe de Estado ya reprendió a sus aliados por no atender de inmediato a su llamamiento de desplegar medios navales en el estrecho de Ormuz, calificándolos de «cobardes» y aseverando que sin Washington la OTAN es «un tigre de papel«.

«No quisieron unirse a la lucha para impedir que Irán se convirtiera en una potencia nuclear. Ahora que esa lucha se ha ganado militarmente, sin apenas peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo. Es tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo. ¡Cobardes, y lo recordaremos!«, expresó.

Tensiones crecientes

Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y varias capitales europeas sobre la implicación de la OTAN en el conflicto. Mientras algunos gobiernos han reiterado que «esta no es su guerra» y se han limitado a ofrecer apoyo político o marítimo limitado tras el fin de las hostilidades, Trump insiste en que sus socios no han hecho lo suficiente.

Si bien el secretario general del bloque militar, Mark Rutte, expresó su apoyo explícito a la guerra de Estados Unidos e Israel contra la nación persa, varios países de la Unión Europea —todos integrantes de la OTAN salvo tres— rechazaron de forma colectiva la petición de Trump sobre Ormuz. Según medios, la sugerencia de Rutte de que los aliados europeos acabarán «uniéndose» para atender el llamado del líder estadounidense ha molestado a varias naciones, que ven en esas palabras un factor de tensión adicional dentro de la Alianza sobre hasta dónde deben llegar ante las exigencias de su mayor miembro.

Agresión a Irán

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí , y de varios altos cargos militares , entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

, y de varios , entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor. Como represalia por los ataques, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética.

balísticos y drones contra Israel y contra en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética. Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

Tomado de Rusia Today

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