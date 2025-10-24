El ?presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ?anunció ?este jueves ?que el ?senador ?estadunidense Markwayne Mullin ?sustituirá a ?Kristi ?Noem como ?secretario de Seguridad Nacional a finales ?de mes.

Trump hizo el anuncio en redes sociales el jueves, dos días después que Noem enfrentara un duro interrogatorio en el Capitolio por parte de miembros del Partido Republicano, así como de demócratas.

Trump señala que designará a Noem como “Enviada Especial para The Shield of the Americas”, una nueva iniciativa de seguridad que, afirmó, se centrará en el hemisferio occidental.

Noem es la primera secretaria del gabinete en dejar el cargo durante el segundo mandato de Trump. La salida de Noem pone fin a un periodo turbulento al frente de tácticas de control migratorio que han sido recibidas con protestas y demandas.

Así fue el mensaje que escribió Trump en Truth Social:

«Me complace anunciar que el muy respetado senador estadunidense del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, asumirá el cargo de Secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos a partir del 31 de marzo de 2026. La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser Enviada Especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida.

Agradezco a Kristi su servicio en «Homeland».

Tras 10 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y 3 en el Senado, Markwayne ha realizado una labor excepcional representando al maravilloso pueblo de Oklahoma, donde gané en los 77 condados de 77 condados, ¡en 2016, 2020 y 2024! Un guerrero MAGA y ex luchador profesional invicto de MMA, Markwayne se lleva muy bien con la gente y posee la sabiduría y el coraje necesarios para impulsar nuestra agenda de «América Primero».

Como el único nativo americano en el Senado, Markwayne es un defensor excepcional de nuestras increíbles comunidades tribales. Markwayne trabajará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, los asesinos y otros delincuentes que ingresan ilegalmente a nuestro país, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro. Markwayne será un excelente Secretario de Seguridad Nacional. ¡Gracias por su atención!»

Información en desarrollo…

