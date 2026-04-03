El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió de forma abrupta y visiblemente molesto una entrevista con la presentadora del programa Meet the Press de NBC, Kristen Welker, después de que esta le exigiera repetidamente pruebas sobre sus constantes afirmaciones de fraude electoral.

La entrevista, grabada en una granja del estado de Wisconsin, llegó a su fin cuando Welker cuestionó a Trump sobre un fondo de “anti-weaponization” (anti-instrumentalización) de 1 800 millones de dólares vinculado al Departamento de Justicia.

Al ser preguntado sobre si las personas condenadas por agredir a policías durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 deberían recibir dinero de los contribuyentes a través de dicho fondo, Trump evitó dar una respuesta rotunda y afirmó que “muchas de esas personas fueron destruidas por policías corruptos” y “deberían ser compensadas”.

El enfrentamiento verbal escaló cuando Welker le recordó que no existían pruebas de tales acusaciones.

Ante esto, Trump reiteró que las elecciones presidenciales de 2020 ?en las que perdió contra el demócrata Joe Biden ? fueron “amañadas” y aseguró, sin aportar evidencias, que actualmente se está produciendo un “fraude” en el recuento de votos de las primarias de California.

“Hay pruebas tremendas, no hay más que pruebas. Las elecciones fueron amañadas”, insistió el exmandatario ante las réplicas de la periodista, añadiendo sobre la situación en California que “solo hace falta mirar”.

Ante la insistencia de Welker por obtener datos verificables, Trump comenzó a descalificar directamente a la entrevistadora y a los medios de comunicación.

“Son corruptos, igual que tú eres corrupta. Tu prensa es corrupta y Meet the Press es corrupta”, apuntó el mandatario.

Finalmente, tras acusar a la cadena de ser un “canal sesgado y corrupto”, Trump decidió dar por terminado el encuentro de manera unilateral: “Vamos a dejarlo aquí porque ya he tenido suficiente”.

Acto seguido, el presidente se quitó el micrófono y abandonó el set, a pesar de los reclamos de Welker.

Momentos clave de la entrevista a Trump: Admite diferencias con Netanyahu El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que mantiene desacuerdos con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en varios aspectos de la actual campaña militar contra el movimiento chií libanés Hezbolá. En una entrevista con el programa Meet the Press de NBC News, este domingo, Trump declaró: “No estoy de acuerdo con él en un par de cosas. Me gustaría que Líbano tuviera una vida mejor. Me gustaría ver ataques más precisos contra Hezbolá. Creo que deberían ser más precisos, y podemos ayudarles con eso”. No obstante, el mandatario estadounidense matizó que mantiene una buena relación personal con el primer ministro israelí. El 16 de abril, tras negociaciones en Washington, Israel y el Líbano alcanzaron un acuerdo de alto el fuego. Sin embargo, a pesar del pacto formal, Tel Aviv continuó atacando a diario decenas de localidades en el sur del país árabe. En respuesta, Hezbolá siguió llevando a cabo operaciones armadas contra las fuerzas israelíes. En una nueva reunión el miércoles, Israel y el Líbano acordaron activar el alto el fuego. Sin embargo, Israel atacó los suburbios del sur de Beirut sin previo aviso este domingo, días después de que entrara en vigor el acuerdo. Se reportan víctimas tras la ofensiva. El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, condenó las acciones de Israel. “Daremos una respuesta contundente y dolorosa al ataque del régimen sionista contra los suburbios [de Beirut]. Hay que disciplinar a este perro rabioso y ponerlo en su sitio”, escribió en su cuenta de X. “Miren el cielo de los territorios ocupados esta noche”, dijo. Trump sobre Irán: Si no llegamos a un acuerdo, los eliminaremos militarmente con mucha dureza El presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó nuevas amenazas contra Irán al tiempo que reiteró que Washington colaborará con el país persa para destruir su uranio altamente enriquecido en el caso de un acuerdo. “Si llegamos a un acuerdo y ahora somos amigos, iremos todos juntos. Será nuestro equipo. Lo retiraremos y lo destruiremos, ya sea en el lugar o en otro sitio”, dijo Trump en una entrevista con el programa Meet the Press de NBC News. “Iremos con ellos o sin ellos. Pero no habrá nadie disparándonos, ¿de acuerdo?”, dijo Trump. “Ahora bien, si no llegamos a un acuerdo, los eliminaremos militarmente con mucha dureza. Y esperaremos hasta que hagamos eso antes de irnos, en cuyo caso estaremos a salvo de cualquier manera”, concluyó el mandatario. Trump afirmó que busca mantener las tropas estadounidenses desplegadas en la región hasta la “finalización” del acuerdo y añadió: “No las considero en peligro”. Ambas partes están “muy cerca” de firmar un pacto, indicó el inquilino de la Casa Blanca. Con información de elDiario.es, RT en Español y NBC

(Visitado 9 veces, 9 visitas hoy)

Marcar Favorito