Todo Puerto Rico se ha quedado este domingo sin suministo eléctrico debido al paso el huracán Fiona, cuyos fuertes vientos e intensas lluvias ya se sienten en la isla.

De acuerdo con el portal PowerOutage.us, el apagón afecta a un total de 1.468.223 clientes.

Breaking: Major flooding is reported in Cayey, Puerto Rico, due to Hurricane Fiona. pic.twitter.com/Oi9BaZkOQh — Trending News (@Trendings911) September 18, 2022



Según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE.UU., Fiona se encuentra a unos 80 kilómetros de la costa de la isla. Se precisa que el ciclón genera vientos máximos sostenidos de 128 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 160 kilómetros por hora.

El NHC reportó que las fuertes lluvias continuarán hasta esta noche en el sur y el este de la isla, registrándose desde hoy y hasta el lunes en la República Dominicana. «Estas lluvias producirán inundaciones repentinas e inundaciones urbanas que amenazan la vida en Puerto Rico y el este de República Dominicana, junto con aludes de tierra y deslizamientos de tierra en áreas de terreno más alto», indicaron desde el centro.

Esta misma jornada, el mandatario estadounidense, Joe Biden, había declarado el estado de emergencia en la isla. «El presidente Joe Biden declaró que existe una emergencia en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y ordenó la asistencia federal para complementar los esfuerzos de respuesta locales y del Estado Libre Asociado debido a las condiciones de emergencia resultantes de la tormenta tropical Fiona, que comenzó el 17 de septiembre de 2022 y continúa», reza el comunicado.

?? ? Severe flooding in Puerto Rico right now as Hurricane Fiona moves in. pic.twitter.com/5UC1w6Wxsi — Aprajita Choudhary ? (@aprajitanefes) September 18, 2022

Además, se proporcionará a las autoridades locales de Puerto Rico los equipos y recursos de ayuda previstos en caso de desastre para «aliviar las dificultades y el sufrimiento causados por la emergencia en la población local».

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional de San Juan alertó que casi toda la isla está bajo condiciones de advertencia de inundación repentina e instó a los habitantes mantenerse atentos.

[ 3:15 PM AST Sep 18 ] Nearly all of Puerto Rico under Flash Flood Warning conditions. Stay vigilant and safe! | Casi todo Puerto Rico bajo condiciones de Aviso de Inundaciones Repentinas. Mantenganse atentos y seguros. #PRwx pic.twitter.com/XtwHab9IjF — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 18, 2022

A su vez, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, informó de los incidentes de emergencia a consecuencia de Fiona, que, aparte del corte de suministro de electricidad, incluyen desbordes fluviales en distintas regiones del territorio.

El aeropuerto de San Juan emitió un aviso sobre la cancelación de todos los vuelos programados para el 18 de septiembre.

A las 15:20 (hora local), el huracán Fiona tocó tierra cerca de Punta Tocón, en la costa suroeste de Puerto Rico. Se registraron vientos máximos sostenidos de 140 km/h, según los datos proporcionados por el NHC.



