El pasado domingo, al ser entrevistado por la CBS, el presidente de EE.UU., Joe Biden, aclaró que después de la reunión entre Vladímir Putin y Xi Jinping en los Juegos Olímpicos de Invierno, en febrero, tuvo una conversación telefónica con su homólogo chino y lo alertó de que no violara las sanciones impuestas contra Rusia por parte de Occidente.

«Si piensan que los estadounidenses y otros seguirán invirtiendo en China basándose en su violación de las sanciones impuestas contra Rusia, creo que están cometiendo un error gigantesco, pero será su propia decisión», destacó Biden, recoge Bloomberg. El presidente dijo que con su conversación «no buscaba amenazar al presidente Xi».

Biden agregó que no ve ningún apoyo material de China a Moscú. «Hasta ahora no se ve ninguna señal de que suministren armas u otras cosas que Rusia haya requerido», agregó. Sin embargo, no brindó más detalles.

También le preguntaron sobre la nueva etapa de relaciones entre Washington, por un lado, y Moscú y Pekín, por otro. Biden opinó que las relaciones actuales «no son una nueva guerra fría».

El 11 de septiembre, el Departamento de Comercio de EE.UU. declaró que planea ampliar las restricciones contra China debido a que sus empresas del sector tecnológico abusan de los controles de exportación. Mientras tanto, Moscú y Pekín incrementaron su cooperación en la región de Asia-Pacífico, incluyendo el ámbito militar.

