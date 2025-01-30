La Comisión Nacional informa. Después de haber realizado un análisis en cada una de las sedes, atendiendo a la situación presentada en el día de ayer y la madrugada de hoy, se determinó lo siguiente:

Suspender todos los juegos correspondientes al día de hoy (jueves 11 de septiembre).

Mañana (viernes 12 de septiembre) efectuar doble juego a partir de las 10:00 a.m.

En los casos de los encuentros entre IND vs MAY; ART vs CFG, mañana se continuará los juegos sellados del martes y a continuación se recuperarán los partidos del miércoles.

Los juegos no celebrados correspondientes al día de hoy entre estos equipos (IND vs MAY; ART vs CFG), se reprograman para el domingo 14 de septiembre, después de concluido el encuentro del día.

Firma Comisión Nacional de Béisbol

