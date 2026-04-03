Se han realizado 62 envíos (por contenedor y vía aérea) con material de salud, educativo, alimentos y otros insumos, por un valor de 4,43 millones de euros. Y en las campañas de recaudación de fondos para paneles solares con destino a consultorios y centros de salud, se han recogido 849.000 euros.

El Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC) de España logró desde 2024 a la fecha enviar 62 cargamentos a Cuba por valor de 4,43 millones de euros, destacaron hoy en Gijón, España.

Durante el taller de campañas enfocadas en ayudar a la isla caribeña, como parte del XVIII Encuentro de Solidaridad con Cuba, en Gijón, Asturias, se hizo un balance de lo realizado desde la anterior cita efectuada en Andalucía.

En formato de contenedores por barco o vía aérea, se acopiaron materiales para la salud, sector educativo, alimentos y otros insumos.

Adicionalmente, se emprendieron campañas de recaudación de fondos para paneles solares con destino a consultorios y centros de salud, por un monto total de 849.mil euros.

En el contexto de la Semana Negra de Gijón, uno de los ciclos más prestigiosos de España consagrado a la novela negra, se efectuó una de las tres charlas sobre Cuba

“Cuba frente al imperio. Internacionalismo, paz y resistencia ante EEUU”, contó con la asistencia de cerca de 400 personas, con intervenciones de Javier Couso, activista y exeurodiputado, y Fernando González Llort, uno de Los Cinco Héroes cubanos, diputado en la Asamblea Nacional.

Couso disertó sobre la política imperialista de Washington en las últimas administraciones, desde la de Barack Obama hasta los dos periodos de Donald Trump.

Describió la guerra híbrida contra Cuba (comunicacional, psicológica, económica) que, actualmente, se expresa en la aplicación de un bloqueo total, un “asedio medieval” a la economía y a la vida misma del pueblo cubano.

Argumentó que la Casa Blanca aplica el restablecimiento de la Doctrina Monroe, ahora rebautizada como “Donroe” (bajo la administración de Donald Trump).

Igualmente denunció el papel de la Unión Europea en relación con Cuba, lanzando una pregunta: “¿dónde están los patriotas, defendiendo a las empresas españolas y europeas frente a las amenazas de EEUU, que las han hecho salir de Cuba y abandonar sus inversiones en la Isla, como Meliá o Iberostar?”,

A su turno, el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando González, recordó que Estados Unidos controló la soberanía y la economía de Cuba hasta 1959, cuando triunfó la Revolución, y subrayó que la actual administración norteamericana apuesta por regresar a aquel escenario. González apuntó que en diciembre de 2025 Washington publicó su documento sobre la Nueva Doctrina de Seguridad Nacional, en la que resucitó la “Doctrina Monroe” de “América para los americanos” (o mejor dicho, para Estados Unidos).

Esta doctrina tiene su reflejo descarnado en la propuesta de “imponer la paz través de la fuerza”. Es decir, señala, “un regreso a los métodos de dominación del siglo XIX”, apostilló.

El titular del ICAP señaló que “no pasó mucho entre la publicación del documento y su primera expresión práctica, la intervención militar en Venezuela”, en la que murieron asesinados, recordó, 32 cubanos que protegían al presidente Nicolás Maduro, quienes “cayeron dejando un fuerte mensaje de dignidad”.

“El gobierno de EEUU ha llegado a extremos nunca antes experimentados contra Cuba, a pesar de que siempre ha sido su propósito la destrucción de la Revolución cubana”, sentenció el parlamentario cubano.

Añadió que a medidas para la asfixia total de la economía cubana, el bloqueo aplicado a extremos nunca antes vistos, con la inclusión de Cuba en la “lista de países que patrocinan el terrorismo, se sumó desde el 29 de enero el “bloqueo energético total a nuestro país, mediante una nueva orden ejecutiva. Desde entonces un solo barco ha entrado a Cuba, en forma de ayuda humanitaria, procedente de Rusia”.

Precisó que posteriormente, el 1 de mayo hubo otra orden ejecutiva incluyendo “medidas coercitivas secundarias” e imponiendo sanciones a los bancos y compañías que hagan alguna transacción comercial o bancaria con Cuba.

Es un castigo colectivo a todo el pueblo de Cuba, para que el pueblo, en algún momento, culpe a las autoridades de las dificultades, esa es la manera tan “democrática” de tratar de derrotar a la Revolución cubana. El paladín de los derechos humanos, es quien viola esos derechos de 10 millones de cubanos”, remarcó.

Tomado de Cuba Sí

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