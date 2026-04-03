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Leñadores al borde del abismo

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Dos jornadas con gran apoyo de su público en el Mella no han sido suficientes para que la novena tunera alcanzara al menos una victoria y con el revés de este domingo han quedado en una situación bien complicada. Industriales se impuso con pizarra de 5-3 y están a un triunfo de llevarse el trofeo en la Liga Élite 2026. Ahora los Leñadores están obligados a ganar los tres desafíos restantes.
Los Leones explotaron en el mismo primer inning al zurdo Enyer Fernández con par de carreras donde combinaron un boleto y tres imparables entre ellos dobles de Tailon Sánchez y Yasiel Santoya.
Ahí entró Kenier Ferraz que se mantuvo 5.0 capítulos con igual cantidad de hits, 6 ponches y una base por bolas.
En el cierre del séptimo se armó la fiesta en las repletas gradas del Mella cuando Noroña y Yordanys Alarcón pegaron sencillos y Henry Quintero le botó la pelota al relevista Kevin Hernández para tomar el mando 3-2.
La ventaja duró poco, el receptor Andris Pérez disparó jonrón solitario a Rodolfo Diaz para empatar y Yasmani Thomás decidió el juego con sencillo al centro del terreno con las bases llenas que impulsó a dos.
La victoria para el relevista Frank Xavier Peñalver (2.0/1K) y el revés para Rodolfo Díaz (2.0/3H/2Cl/1BB).
En estos cuatro encuentros de la final el equipo de Las Tunas batea para 246 con 16 anotadas, 4 dobles, 3 triples, 5 jonrones y 14 impulsadas. Industriales promedia 265 con 12 anotadas, 9 dobles, un cuadrangular y 12 remolcadas.
El pitcheo de los Leñadores promedia 2.75 de efectividad y los contrarios le batean para 265 por 3.75 y 246 los azules.
Este lunes será el quinto juego y los Industriales pueden ganar el título mientras Las Tunas intentará regresar al Latinoamericano.
FOTOS: Jit.cu

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Ernesto Vera González

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