El bate del antesalista Henry Quintero y el brazo de Yankiel Mauri encabezaron el show tunero en el estadio Latinoamericano y los Leñadores se impusieron con pizarra de 9-0 a Industriales para igualar a una victoria por bando la gran final de la Liga Élite de Béisbol 2026.

El juego se mantuvo sin anotaciones hasta el comienzo del séptimo episodio cuando los dos Alarcones pegaron sencillos y Henry Quintero le botó la pelota al abridor azul Andy Vargas,hasta ese momento un verdugo para la artillería de Pantoja.

Vargas (4-2) caminó los dos primeros tercios del choque a ritmo de seis hits permitidos , con tres ponches y una base por bolas, mientras del lado contrario Yosmel Garcés se fue en la apertura (3.2/5H/1K/3BB) cuando los azules llenaron las bases con dos aut y Pantoja llamó a José Sarría para que dominara a Tailon Sánchez en elevado a la pradera derecha. Del resto se encargó Yankiel Mauri para llevarse la victoria (5-2) con apenas dos imparables permitidos en 4.0 capítulos, cuatro ponchados y un boleto. El cerrador Alberto P. Civil trabajó el noveno con un incogible permitido y un ponche.

Las Tunas no se conformó con la rebelión del séptimo y maltrató el pitcheo de los Leones con otro racimo de cinco anotaciones con igual cantidad de hits, entre ellos jonrón de José Noroña con uno a bordo y triple de Quintero.

La ofensiva de los Leñadores disparó 15 metrallazos con protagonismo para Henry Quintero (5-3/HR/triple/3CI), Liuber Gallo (5-3/triple/doble/1CI), Yassel Izaguirre (5-3/doble/1CI/1CA) y Yosvani Alarcón (4-2/1CA).

Por Industriales Yaser Julio González se fue de 5-3.

Con el play igualado a una victoria por bando las acciones se trasladan al Mella para jugar durante sábado, domingo y lunes, siempre a las 2.00 PM.

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