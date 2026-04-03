Parte de los integrantes del convoy Primero de Mayo visitaron hoy dos instituciones de la comunidad Boca de Salto, en el municipio de Bartolomé Masó, Granma.

Primero llegaron hasta la escuela multigrado Camilo Cienfuegos Gorriarán. Intercambiaron con directivos del centro educativo y alumnos.

En segundo momento entregaron lápices de colores, mochilas y libretas a los estudiantes como parte de las donaciones dirigidas a la comunidad.

Dos cajas con jeringuillas, medicamentos y vendas fue el aporte al consultorio médico de Boca de Salto, recibidas por el personal médico que allí radica.

En video, la ayuda solidaria

Tomado de Cubadebate