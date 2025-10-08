Pakistán advirtió hoy que las pretensiones de Israel de anexarse parte de la Cisjordania ocupada por sus fuerzas sionistas, socavan los esfuerzos en curso para lograr la paz y la estabilidad en la región.

En una declaración de condena enérgica al proyecto de ley presentado por el Gobierno sionista para validar esos objetivos, Islamabad afirmó que esas acciones constituyen una flagrante violación del derecho internacional, las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los derechos inalienables del pueblo palestino.

La Cancillería paquistaní reiteró, en ese sentido, el llamamiento a la comunidad internacional para que tome medidas urgentes y decisivas con el fin de detener esas acciones ilegales y exigir responsabilidades a las fuerzas de ocupación israelíes por sus continuas violaciones del derecho internacional.

También reafirmó el compromiso de Pakistán de trabajar con socios regionales e internacionales para defender los derechos del pueblo palestino, incluido su derecho a la autodeterminación, y para garantizar su paz, justicia y dignidad.

Islamabad reiteró, además, su apoyo inquebrantable a la causa palestina, incluido el establecimiento de un Estado de Palestina independiente, soberano, viable y contiguo, basado en las fronteras anteriores a 1967, con Al-Quds Al-Sharif como su capital.

Tomado de Cuba Sí