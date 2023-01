La salida de Pablo Civil del alto mando de Los Leñadores ha sido muy polémica. Civil se ganó por varios años el cariño de su gente, de los peloteros y de toda la fanaticada del país, por sus resultados, entrega y resultados deportivo.

Y aunque la vida es de retos y estrategias, no son pocos los que aún no se resignan a que Pablo deje el mando.

Antes de comenzar de manera formal la entrevista y con la mirada atenta al terreno de juego, me dijo con la voz quebrada. “Se siente algo lindo mirarlos desde aquí, porque ahí está mi resultado. Son excelentes los entrenadores que están al frente de la preparación y ellos han marcado al equipo de Las Tunas de manera positiva.”

“Los observo desde aquí y evalúo el mejoramiento de cada uno de ellos y siento algo lindo, porque además soy del béisbol y seguiré siendo un hombre de béisbol, primero porque fui atleta y hoy formador de peloteros.”

“Mi título es entrenador, llegué a director para cumplir una tarea, pero lo que soy es entrenador.”

Apenas si podía esperar para formular la primera pregunta, aunque he de confesar que la conversación depara sorpresas.

¿Existe algún argumento específico por el cual salió del equipo?

“Argumento de peso ninguno, siento que el tratamiento de las autoridades del partido y el gobierno fueron correctas, al lado mío y del equipo, por lo que no tengo por esa vía ningún argumento que justifique mi salida, sencillamente cumpliré otra tarea. Dirigir es bien difícil, te acelera hasta la vejez, tienes que lidiar con muchas cosas, te llega a quitar hasta el sueño.”

“Por eso decidí, que Pablo Civil necesita un alto en el camino y si se me da la oportunidad de cumplir con alguna misión y aportar mi modesto conocimiento a otros países, pues trataré de hacerlo bien, de poner el nombre de Cuba y de Las Tunas bien en alto”

Su criterio fue de vital importancia a la hora de elegir los candidatos para sustituirlo. ¿Cuál fue su valoración sobre Osmany Urrutia y el seleccionado Abeicy Pantoja?

“Creo que las dos propuestas son acertadas para asumir ese difícil cargo, son excelentes profesionales. Osmany es un entrenador que viene creciendo después de ser un excelente atleta y transita ahora por un etapa como director del sub-23 ya tuvo un resultado significativo y está listo para asumir, aun cuando esto es bien difícil por cuestiones objetivas y subjetivas, pero Osmany tiene calidad para dirigir.”

“Abeicy, por su parte, ha estado por más de diez años conduciendo la parte ofensiva, aspecto importante en el béisbol y gran parte del éxito de los Leñadores radica en esa área, estuvo conmigo los cinco años y tiene inteligencia para mantener los resultados, me mantendré ayudando y aportando.”

“Los dos tenían oportunidades y es bueno que Osmany se siga preparando para compromisos futuros”

Te vas siendo muy querido: Demostraste muchos conocimientos y los resultados son muestra de esto ¿Regresarías al banquillo de los Leñadores?

“Es bien difícil ese compromiso, como te decía soy entrenador de béisbol, cuando cumpla con mi nuevo reto y si me lo proponen, con mucho gusto regresaré y lo asumiré con mucho compromiso, a lo mejor con más conocimiento y experiencia.”

“No va a ser el mismo equipo, pero me gusta eso, el reto. Porque este equipo que yo llevé a los mejores resultados se estuvo construyendo desde hace muchos años atrás, por los mejores técnicos de la provincia. Pero mi respuesta es un sí rotundo. Siempre que me necesiten regresaré a casa.”

¿Siempre Leñador o existe la posibilidad de dirigir en otra provincia en el béisbol nacional?

No, siempre leñador, sí me llamaran para dirigir en otro territorio, con todo el respeto le digo que no, Pablo Civil no dirige para otra provincia. Aquí me formé como atleta, aquí me hice entrenador, aquí fui director y viví los momentos más felices de mi vida y aquí me voy a retirar.

Pablo Civil aún se mantiene en la provincia de Las Tunas, espera por asumir el nuevo reto de trabajar en el extranjero como parte de un proyecto de contratación de la Federación Cubana de Béisbol y cada día visita el terreno del estadio Julio Antonio Mella, donde entrena la preselección de los Leñadores de cara a la Serie Nacional 62.

Abeicy Pantoja al frente del equipo para la contienda nacional, tiene bien estructurado el trabajo de las semanas que le restan a la preparación porque se mantiene con los Agricultores de Las Tunas y Granma que participará en la Serie del Caribe.

Osmany Urrutia, quien también está en compromisos nacionales e internacionales con el equipo cubano al clásico mundial, llevará el timón del equipo sub 23.

El reto de todos, es mantener la política de renovación, preparar lo mejor posible a los atletas y seguir consolidando los resultados de los últimos años en la pelota tunera.

Por: Orlando Cruz Vázquez

