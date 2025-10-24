El jefe de la Dirección de Cooperación Militar Internacional de Rusia, general de división Alexei Orejov, analizó hoy con el agregado militar de Venezuela en Moscú, general de división Eduardo Verge, la cooperación bilateral.

Durante la reunión, celebrada en la capital rusa, se discutieron temas relacionados con el desarrollo de la cooperación militar y técnico-militar, así como los planes para una mayor interacción entre Rusia y Venezuela, informó el Ministerio de Defensa de la nación eslava.

Las partes intercambiaron opiniones sobre temas de actualidad en materia de cooperación militar y técnico-militar entre Rusia y Venezuela. Se abordaron nuevas medidas para fortalecer la cooperación entre los departamentos militares de ambos países.

El Ministerio señaló que las partes reafirmaron su compromiso mutuo de mantener contactos regulares. Enfatizó que la cooperación se desarrollará en el contexto de los acuerdos bilaterales previamente alcanzados.

Verge, por su parte, enfatizó el derecho de Venezuela a la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia, al referirse al ataque estadounidense a su país que segó la vida de unas 100 personas, incluidos civiles y fuerzas de seguridad.

Tomado de Cuba Si