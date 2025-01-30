Moscú y Beijing condenan enérgicamente cualquier intento de distorsionar la historia de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), declaró hoy el presidente ruso, Vladimir Putin.

«Rusia y China condenan los intentos de cambiar la historia de la Segunda Guerra Mundial, de glorificar a los nazis, a los militaristas y a sus secuaces, castigadores y asesinos, y de denigrar a los soldados liberadores», dijo el líder ruso en una entrevista con la agencia china Xinhua en vísperas de su visita oficial a China.

Según el mandatario, en varios países occidentales se están revisando los resultados de la Segunda Guerra Mundial y se están ignorando los veredictos de los juicios de Núremberg y Tokio.

«En la base de estas tendencias peligrosas se encuentra la falta de voluntad para recordar la culpa directa de los predecesores de las actuales élites occidentales por desatar la guerra mundial, el intento de borrar las páginas vergonzosas de su propia historia y la intención de fomentar el revanchismo y el neonazismo», explicó.

Asimismo, Putin denunció que la verdad histórica «se falsifica y se silencia para favorecer la conveniencia política».

Putin realizará una visita a China del 31 de agosto al 3 de septiembre. Durante su estancia, el mandatario ruso participará en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai.

El jefe de Estado asistirá, igualmente, a una reunión trilateral con los líderes de Mongolia y China, y mantendrá un encuentro bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping. Además, sostendrá conversaciones con otros jefes de estado.

Putin también acudirá como invitado de honor a las ceremonias conmemorativas del 80 aniversario de la victoria sobre el Japón militarista y el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Tomado de Cuba Si